«طالبوا ببيعي».. زيزو يُفجر مفاجآت بشأن مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

الإثنين، 26-08-2024
03:38 م
نسمه عبد الوهاب
كشف أحمد مصطفى «زيزو
»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
،عن مفاوضات نادي الزمالك
معه لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.
وقال زيزو
، خلال حواره مع «المصري اليوم»: «عقدي ينتهي في الموسم المقبل ويحق لي التوقيع في ينايرالمقبل لأي ناد أخر ورغم ذلك لم يعقد معي المسؤولين في مجلس الإدارة سوى جلسة واحدة فقط للتجديد منذ عدة أشهر..وأنتظرت أكثر من مرة من أجل عقد جلسات أخرى من الإتفاق على التجديد لكن ذلك لم يحدث»
وأضاف: «ألم تعقد جلستين مع حسام المندوه وأخرى مع حسين لبيب في منزل أحمد سليمان؟ :اتحدث عن الفترة السابقة قبل تلقي عرض نادي نيوم السعودي والعربي القطري وعروض أخرى خيالية.. ووحتى عندما عقدنا الجلستين الاخيرتين لم نتحدث عن تفاصيل التعاقد ولا أعرف الموقف النهائي لإدارة النادي«.
وتابع: «تم إبلاغي برغبتهم في التجديد ثم تارة أخرى أبلغوني بضرورة بيعي نظرا للظروف المالية التي يمر بها النادي والتي أرغب أن أكون سببا في المساهمة في حلها خلال الفترة المقبلة«.
وواصل: «وفقا للعقد المبرم بيني وإدارة النادي ووفقا للوائح الدولية فإنه يحق لي التوقيع لأي ناد أخر في يناير المقبل.. لكنني لا أرغب في ذلك ولا أفكر فيه على الإطلاق لأنني أرغب في أن يستفيد النادي من بيعي وأن أكون سببًا في حل المشاكل المالية الطائلة والمديوينات الملقاه على عاتقه في الفترة الأخيرة».
وأتم: «هل هناك أندية عرضت عليك الإنتظار حتى يناير المقبل للرحيل عن الزمالك
مجانا؟ بالتأكيد..عرضوا عليً أكثر من ناد الرحيل مجانا.. لكنني لا أفكر في هذا الأمر نهائيا ولن أفعله إحتراما وتقديرا لجماهير الزمالك
وللنادي الذي صنعت معه مجدا كبيرا وحصدت معه البطولات».