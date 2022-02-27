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طالبت بمشاهد ساخنة..فنان يهاجم إلهام شاهين: «حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص»

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إلهام شاهين
Native
Teads
الأحد، 27-02-2022 11:49 ص

أثار الفنان محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد أن وجه رسالة للفنانة إلهام شاهين بعد انتقادها له ولزوجته بسبب رفضهما القبلات والمشاهد الرومانسية (الساخنة).
ونشر المهدي صورة لتصريحاتها عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وكتب عليها: «حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص.. بعد كدة (...) الرجالة».
وكانت إلهام شاهين أعربت عن غضبها من النجوم الرافضين أداء المشاهد الساخنة والحميمة، مشيرة إلى أن تلك المشاهد لم تعد مثل الأول.
وقالت شاهين خلال لقائها ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»: «مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما، أي بقا اللي موجود دلوقتي اللي هما بيرفضوا اللي أنا سمعتوا وقريتوا، أن واحدة واقعة على الأرض ومغما عليها، أو دكتور يمسك إيدها يقيس لها النبض، لو قالت محدش يمسك إيدي يقيس لي النبض، طيب المخرج يعمل أي، متشتغليش»
كما هاجمت شاهين زميلتها آثار الحكيم بعد تداول أخبار عن اعتزالها الفن والتفرغ للعبادة، مؤكدة «من يريد الانسحاب ينسحب في هدوء وبدون إعلان، هناك فنانون كثيرون قاموا بذلك، لم يعلنوا الاعتزال ولكن اختفوا في هدوء وفي احترام للفن، ومن دون الحديث إن كان الفن حلالا أم حراما».
واستشهدت إلهام شاهين بالفنانة الراحلة شادية حين اعتزلت وأوضحت: «شادية عندما اعتزلت لم تظهر في برامج أو لقاءات صحفية، اختفت ولم ترد على الهاتف وابتعدت».
وتابعت إلهام شاهين مُهاجمة آثار الحكيم: «إذا كان الفن كده.. لماذا دخلت هذه المهنة إن كانت لا تحترمها؟».
وأضافت: «آثار متفرغة من فترة طويلة، هي لا تعمل منذ حوالي 20 عاما هل كانت لا تتعبد خلال هذه الفترة، مفهمتهاش بصراحة، عندما قرأت هذه التصريحات، وقد تكون شائعات أو أخبارا كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي لم تقلها».
جاء ذلك خلال الجزء الثاني من حلقتها في برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة «القاهرة والناس» والتي أكدت خلالها : «إذا اعتزلت سأختفي، ولن أحضر المهرجانات أو الأحداث الفنية، وأنا لم أفكر في الاعتزال لأنني أحب الفن بجنون، وهو متعتي في الحياة، وأتمنى ألا أضطر للاعتزال».

 

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