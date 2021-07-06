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طالبة «حقوق» المنصورة تكشف تفاصيل اغتصابها.. ومصدر أمني يفجر مفاجأة

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Native
الثلاثاء، 06-07-2021 09:08 ص

كشفت طالبة تعرضها للاغتصاب منذ عامين على يد شاب بكفر الشيخ، فيما قال مصدر أمني أنه كانت هناك علاقة بين الشاب والفتاة وانتهت بالزواج.
وظهرت الفتاة خلال فيديو بث مباشر مدته 40 دقيقة نشرته عبر موقع «فيس بوك»،وهي تبكي وقالت أن الشاب اغتصبها في أحد الشوارع المقطوعة داخل سيارته بعدما استدرجها بحجة توصيلها. لافتة إلى أنه كانت هناك علاقة عاطفية بينهما وبعد أن اغتصبها تهرب من الزواج منها.
وأوضح مصدر أمني، أن الفتاة كانت تدرس بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وارتبطت بعلاقة مع أحد الشباب، لمدة كبيرة، لكن حدث بينهما خلاف وأرادت الفتاة إرغامه على الزواج منها.
وتابع: في أحد الأيام كان يوصلها بسيارة إلى منزلها وقبل الوصول بأمتار قليلة أشهرت في وجهه السكين، وأصابته بعد شجار بينهما.
وحررت ضده محضرا في مركز شرطة بيلا وجرى استدعاؤهما ليتبين أن الولد مصاب بجروح ليعترفا سويا بعلاقتهما، وبعد حبسهما 15 يوما جرى الإفراج عنهما.
وكانت الواقعة انتهت بوثيقة تصادق على زواج ثم طلاق بعد الاتفاق بين الطرفين وعلى يد مأذون، مضيفا أن الفتاة لم تحرر محضرا جديدا، وشاهدنا الفيديو المتداول ويجرى فحصه مرة أخرى .
 

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