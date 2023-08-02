الأربعاء 02 أغسطس 2023
توقيت مصر 20:44 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
بسبب محمد صلاح.. تغريم المدير التنفيذي لبيراميدز نحو 100 ألف دولار
أسما شريف منير بإطلالة جريئة ومثيرة وتوجه رسالة لطليقها
النصر السعودي يحقق المفاجأة الكبرى بضم ساديو ماني بمقابل خرافي
ميار الببلاوي تنهار من البكاء على الهواء: "قطي مات
كلوب يطالب بإيجاد حل لـ"التوغل السعودي": تأثير السعودية بات ضخمًا
ماذا فعلت الشهادات الدولارية بالسوق السوداء للعملة في مصر؟
بيراميدز يفاجئ الأهلي بالتعاقد مع نجمه 4 مواسم
حسام يطلب تطليق زوجته المنتقبة ويكشف السبب الصادم
مقتل معاون مباحث قسم شرطة المقطم على يد والده
مفاجأة .. الأهلي يفسخ عقد 16 لاعبًا مرة واحدة
الرئيسية
آخر الأخبار
طالبة تقص شعرها في بث مباشر وتبكي: الثانوية جميلة وتحفة!
الطالبة
الأربعاء، 02-08-2023
10:11 ص
أظهر مقطع فيديو، طالبة ثانوية تنهار بالدموع وتقص شعرها بسبب تخرجها من الثانوية بنسبة منخفضة.
وقالت الطالبة في الفيديو: ثانوية إيه اللي تدمرنا.. الثانوية ولا بتدمر ولا بتعمل حاجة"، ثم دخلت في نوبة بكاء وهي تقص شعرها.
وتابعت: مين قال إن الثانوية بتدمر.. إحنا وزيرنا بيموت فينا.. مين قال إن الثانوية بتدمر "الثانوية جميلة وتحفة".
وأمسكت الطالبة بشعرها التي قصته بالمقص وتقول:" شايفين ثانوي.. شايفين وزيرنا حبيبنا".
pic.twitter.com/fJne5qtoJa
— Sela elnagar (@SelaElnagar)
August 2, 2023
Copy
وزارة التعليم
طالبة الثانوية
طالبة تقص شعرها
إقرأ ايضا
أسما شريف منير بإطلالة جريئة ومثيرة وتوجه رسالة لطليقها
ميار الببلاوي تنهار من البكاء على الهواء: "قطي مات
حسام يطلب تطليق زوجته المنتقبة ويكشف السبب الصادم
أخبار متعلقة
أول تعليق من "التعليم" على طالبة الـ 4%