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طالبة تقتل شاباً في الشارع بالمقطم.. تحرش بها وضرب والدها

الخميس، 02-05-2024 12:53 م


قررت جهات التحقيق بنيابة المقطم الجزئية، حبس "فتاة جامعية" ووالدها وآخر، في واقعة مقتل شاب طعنًا بسكين في منطقة المقطم أمام المارة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

وطالبت النيابة، سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد أسباب الجريمة وكشف ملابساتها.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على طالبة لاتهامها بقتل شاب، لاعتدائه على أبيها بالضرب، بمنطقة المقطم.

 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المقطم، بلاغًا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع دائرة القسم.

 

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه يدعي "رامي" وبه طعنة بسلاح أبيض، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان برفقة صديقه، وقام بالاعتداء على والد الفتاة أمام المارة.

 

وأضافت التحريات بأن المتهمة (طالبة جامعية)، عندما شاهدت والدها يتعرض للضرب استلت سلاحًا أبيضًا، وقامت بطعن أحدهما واردته قتيلا، وفر الأخر هاربًا.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفتاة، وأبيها وصديق المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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