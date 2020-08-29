طالبة تفقد عذريتها على يد مدرسها: لم فعلت ذلك وأنا تلميذتك؟

السبت، 29-08-2020
07:49 م
فتحي مجدي
أقر مدرس سابق
في مدرسة ثانوية، ونجل قاض بولاية كاليفورنيا
الأمريكية بأنه مذنب في ممارسة علاقة حميمة
مع طالب يبلغ من العمر 17 عامًا.
واعترف جوناثان سامارتينو، (36 عامًا) الذي عمل في السابق مدرسًا بمدرسة لا جولا كونتري داي في مدينة سان دييجو، بإقامة علاقة غير مشروعة مع قاصر بعد أن أخبرت الفتاة الشرطة أنهما مارسا أفعالًا جنسية في سيارته ومنزله عدة مرات على مدار خمسة أشهر في عام 2016 .
وذكرت شبكة (إن بي سي سان دييجو)، أن سامارتينو، وهو نجل القاضي جانيس إل سامارتينو، انتظر خارج منزل الفتاة لاصطحابها قبل اجتماعاتهما غير المشروعة.
وألقي القبض عليه لاحقًا في عام 2018 في سان خوسيه، حيث بدأ مؤخرًا وظيفة تدريس دورة علم النفس المتقدم في مدرسة "هاركر"، ، وهي مدرسة إعدادية جامعية مرموقة، وفقًا لصحيفة (San Diego Union-Tribune).
واعترف سامارتينو بممارسة علاقة حميمة
مع الفتاة في مكالمة هاتفية مسجلة تم عرضها في المحكمة خلال جلسة استماع قبل المحاكمة في يناير، وفقًا للصحيفة.
وتسأل الفتاة مدرسها خلال المكالمة: "لماذا قمت بفعل ذلك؟ كنت تعلم أنني كنت 17. كنت تعرف أنني تلميذتك. كنت تعلم أنها المرة الأولى لي وفقدت عذريتي من أجلك".
وذكرت الصحيفة أن سامارتينو اعتذر عدة مرات عن التسجيل. وقال: "ليس لدي إجابة جيدة، لأنني لم أكن أفكر فيما كنت أفعله. لا أصدق أنني فعلت ذلك".
وأخبرت المراهقة صديقًا عن اللقاءات بينهما في عام 2016، وفقًا لمذكرة توقيف. قدمت لاحقًا تقريرًا في أغسطس 2018 إلى شرطة الحرم الجامعي في جامعة كاليفورنيا
- بيركلي، حيث حضرت، وفقًا لتقرير (إن بي سي سان دييجو).
وفي الوقت نفسه، استشهد محامي المدرس السابق بحادث دراجة عام 2015 تركه يعاني من إصابة في الدماغ كعامل في العلاقة، مدعيا أنه أثر على قدرته على إصدار أحكام معقولة، والتي كانت موضوع جلسات الاستماع في القضية.
وقال المحامي يوجين إيريدال "إنه شيء يأسف على هذا الأمر بشدة وسوف يندم عليه دائمًا. إنه شديد الأسف لما حدث". وأضاف أن سامارتينو بدأ العلاج العصبي والنفسي.
أخبر إيريدال أحد القضاة خلال جلسة الاستماع الأولية لسامارتينو أنه نُقل إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في لا جولا بعد اصطدامه بحفرة، مما جعله يعيد تعلم الوظائف الأساسية قبل العودة إلى الفصل الدراسي.
ويواجه سامارتينو عقوبة تصل إلى عام في السجن عندما يحكم عليه في أكتوبر.
ويمكن أيضًا منعه من التدريس مرة أخرى وإصدار أمر بالتسجيل كمعتد جنسي مدى الحياة ، على الرغم من أن قاضي المحكمة العليا في سان دييجو تشارلز روجرز قال إنه "لا يميل" إلى فرض العقوبة الأخيرة ولكنه قد يفعل ذلك خلال الجلسة المقررة في 21 أكتوبر.