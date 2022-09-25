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طالبة تتهم المدرس بفض بكارتها بعد ستة أشهر من الممارسة السطحية بينهما

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الأحد، 25-09-2022 11:52 ص


اتهمت طالبة مدرس اللغة الفرنسية الخاص بها، بفض بكارتها بعد أن وقعت معه في علاقة جنسية لمدة ستة أشهر، مارسا خلالها العلاقة سطحيًا حتى اغتصبها وفض بكارتها.
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة هسبريس المغربية، فإن الأجهزة الأمنية بمدينة القصر الكبير في المغرب، ألقت القبض على مدرس، لتورطه في إقامة علاقة جنسية وفض بكارة إحدى طالباته.

جاءت عملية توقيف المدرس، بعد شكوى تقدمت بها الطالبة التي تنحدر من وجدة، حيث اتهمت فيها أستاذ مادة اللغة الفرنسية باغتصابها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن المدرس الموقوف متزوج، وكان على علاقة مع فتاة أخرى منذ نحو ستة أشهر، بعدما أوهمها برغبته في الزواج، مدعيا أنه عازب وغير مرتبط، ليمارس عليها نزواته بالتراضي.

وأضافت المصادر أن المدرس المتهم واظب على ممارسة الجنس مع عشيقته بطريقة سطحية، قبل أن يعمد إلى اغتصابها وفض بكارتها داخل شقته بمدينة القصر الكبير.

وجرى توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه، قبل إحالته إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة.
 

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