طالبة أولى تجارة أمام النيابة: زوجي دخل بي وعاشرني وانا مبوسطة ومحدش أجبرني

الأحد، 30-10-2022
10:37 ص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم بهتك عرض طفلة
- بغير قوة أو تهديد بأن قام بمعاشرتها جنسيا حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية
عشرسنة ميلادية إلى الجنايات ..وفيما يلي ننشر أقوال الضحية.
نص أقوال الضحية :
س/ ما تفصيلات ما حدث ؟
ج/ اللي حصل اننا اتقدملي زوجي لخطبتي وانا وافقت وأهلي كمان وافقوا وحددنا
ميعاد كتب الكتاب وفعلا تم الزواج وكتبنا الكتاب وعملنا الاشهار في البلد، وبعد
يوم من كتب الكتاب لقينا ناس جت لنا وبيقولوا إنهم من الأمومة والطفولة وإن
الجوازة دى مش سليمة وقالوا إن مينفعش تتجوزى دلوقتي إلا بعد السن القانوني وقعدت
معايا واحدة وقالت إنها مسئولة الأمومة والطفولة واتكلمت معايا وحاولت تنصحنی إنی
متجوزش وأنا قولتلها أنا موافقة على الجواز بإرادتي ومفيش حد أجبرني ولا استغلني
على الجوازة دى وتاني يوم عملنا الفرح وروحت بيتي مع جوزى وعايشة لحد دلوقتي مع
جوزی ومفيش أى ضرر عليا.
س/ متی وأین حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل في أطفيح جيزة.
س/ وهل اتممتم ذلك الزواج ؟
ج/ أيوه.
س/ وهل قام ايا من والديكي بإجبارك على ذلك الزواج ؟
ج/ لا.
س/ وهل كنتى على علم بأنه لا يمكنك الزواج الا ببلوغ الثمانية عشر ميلادية
؟
ج/ لا معرفش.
س/ وهل من ثمه إكراه وقع عليك في تلك الزيجة ؟
ج/ لا انا متجوزة برغبتي ومحدش أجبرنی.
س/ وهل عاشرك المدعو معاشرة الازواج
؟
ج/ أيوه.
س/ وهل تمت تلك الزيجة بمأذون شرعي ؟
ج/ أنا معرفش بس الزواج عملنالوا إشهار والبلد كلها عرفت بيه.
س/ وهل تم اشهار ذلك الزواج ؟
ج/ أيوه الناس كلها عرفت إني اتجوزت ودخلت.
س/ وهل تمت تلك الزيجة وذلك العقد برغبة الجميع ؟
ج/ أيوه أنا كنت موافقة وأبويا كان موافق وأهلي كلهم كانوا موافقين ومحدش
أجبرنی علی حاجة.
س/ وهل أجبرك أحد عن انقطاعك عن التعليم ؟
ج/ لا أنا في سنة أولى تجارة وإن شاء الله هكمل تعليمي.
س/ وما قصدك الآن من اقوالك ؟
ج/ أنا عايزة أقول إني مش بتهم حد بحاجة وأنا متجوزة ومبسوطة مع جوزى.