"طارق شوقي" يزف خبر سار إلي أولياء الأمور

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وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي
وزير التعليم الدكتور طارق شوقي
 
الأربعاء، 07-10-2020 11:11 ص المصريون
أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن سداد المصروفات الدراسية يكون على عدة أقساط بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية، وليس ضرورويا سداد ولى الأمر المبلغ المستحق دفعة واحدة، موضحة أن الطالب سوف يحصل على جميع الخدمات التعليمية دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية خاصة الكتاب الدراسية.
من جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم النفى، فى تصريحات خاصة، إن هناك نسبة إعفاءات كبيرة لن يسدد أصحابها المصروفات الدراسية، تصل إلى 40% من الطلاب، خاصة بعد إضافة مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية للقرار الوزاري المحدد لفئات الطلبة المعفيين من الرسوم الدراسية.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، لطلاب المدارس الحكومية، موضحة أنه فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.
وكشفت وزارة التربية والتعليم عن الفئات التى تم إعفاؤها من المصاريف، وهى: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التصامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، وأبناء مصابى الثورة، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعى، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس".
 

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