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طارق النهري: السجن غيّر شخصيتي وطريقة تفكيري

16-11-22-400907809
طارق النهري
Native
Teads
الخميس، 17-11-2022 12:28 م

تحدث الفنان طارق النهري، عن فترة سجنه بسبب اتهامه بحمل السلاح في ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أنه بعد خروجه وجد أن مصر تغيرت للأفضل كثيرا.
وقال في لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، إن فلسفته في الحياة وطريقة تفكيره تغيرت، خلال فترة السجن: "قرأت كثيرا في فترة السجن، وكانوا بيدخلولنا كتب، وإحنا 5 زنزانات جنب بعضها، كنا بنتبادل الكتب، وعمري ما حليت كلمات متقاطعة، بس كنت بحلها في السجن".

وأضاف طارق النهري: "قرار العفو الرئاسي ده كان حلم بعيد، ومكنتش متوقعه خالص، ومرة رئيس المباحث حب يطيب خاطري، فقالي معلش أنت عشت كتير بره، و5 سنين مش هيأثروا معاك، لكن اللي أثر فيا زملائي الفنانين اللي توفوا وأنا في السجن، ومعرفتش أودعهم، وكان أكتر اللي صابني بالحزن وفاة الفنانة الكبيرة مها أبوعوف".
 

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