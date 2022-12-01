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طارق الشيخ ينشر صورة زوجته لأول مرة ويفاجئها بالاعتذار أمام الجميع

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طارق الشيخ وزوجته
Native
Teads
الخميس، 01-12-2022 11:16 ص


شارك الفنان  طارق الشيخ، جمهوره بصورة جديدة تجمعه مع زوجته، معربًا عن حبه الشديد لها ومدى تأثره بوجودها في حياته.

وكتب طارق الشيخ، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قال: أنا مقدرش على زعلك  يا أغلى ما ليا يا حبيبة قلبي يا وش الخير عليا يا أم عادل ما أنت حبي الأول والأخير.

وعلى جانب آخر، انتهى طارق الشيخ ومسلم، من أغنية جديدة تحمل عنوان كله fake، الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، ومن إخراج مصطفى السويفى ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وتعد أغنية غريبة، آخر أعمال طارق الشيخ التي طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد ودوني البحر، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية غريبة من تأليف فضل الراوي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع موسيقي طه الحكيم، وتسلط الضوء على قضية العزلة والتباعد الاجتماعي.

 

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