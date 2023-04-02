طارق الشناوي يكشف أفضل مسلسلات رمضان حتى الآن





كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن رأيه في الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2023.

وأشاد الشناوي، بمسلسل "الهرشة السابعة" الذي يعرض في دراما رمضان 2023 عبر قناة "إم بي سي مصر".

وقال، إن مسلسل الهرشة السابعة عامل فرق كبير وسط الأعمال المعروضة بموسم دراما رمضان 2023.

وأضاف الشناوي: "الهرشة السابعة عامل فرق في الكتابة ومريم نعوم أبدعت في السيناريو، وكمان المخرج كريم الشناوي عامل فرق في الإخراج، وأيضا أداء أبطال العمل مبهر".

وأكمل أن الفنانة أمينة خليل ممثلة هايلة وتلقائية وأدائها عصري وتؤدي شخصيتها بنوع من فن الأداء في هذه الفترة وتقتصر أوي في التعبير بأداء سهل ممتنع.

وأكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن دراما رمضان 2023 تشهد زيادة في الأعمال الدرامية وتنوع في الموضوعات المطروحة بشكل أكبر، مقارنة بالسنوات الماضية، إلى جانب تفاعل الجمهور الإيجابي مع الأعمال الدرامية التي تدور أحداثها في 15 حلقة، مما يفتح المجال أمام إمكانية عرض أعمال درامية في المارثون الرمضاني بعدد حلقات أقل خلال الفترة القادمة.

وقال طارق الشناوي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن الدراما أصبحت لها الكلمة العليا بعيدا عن المط والتطويل، كما أن الدراما في الموسم الحالي اختلفت كثيرا عن السنوات الماضية، وتتسم بالتنوع والجرأة في الطرح بشكل كبير مثل مسلسلي "الهرشة السابعة" و"رشيد".

وأشار إلى أن عودة الدراما التاريخية للمارثون الرمضاني يعد أمرا مهما، ولكن يبدو أن هناك تفاصيل تاريخية غير متقنة، ولكنها أمور تم استنباطها من صناع العمل، وهي أفكار ورائها وجهة نظر مهمة.

وعن مسلسل "سره الباتع.. قال الشناوي إن سيناريو العمل به سذاجة، وإذا كان تم التركيز على القصة التي كتبها يوسف إدريس بشكل أكبر لكان العمل خرج بصورة أفضل من التي خرج عليها، كما أن المعالجة الدرامية أضعفت القصة الأصلية ولم تضيف لها.

وحول الأعمال الكوميدية في الموسم الرمضاني.. قال الشناوي إن الأعمال الكوميدية زادت، ولكن تضاؤل حجم الضحك، خاصة أن هناك ضعفا في الكتابة وافتعال في الكثير من المشاهد، وهذا يتضح في مسلسل "1000 حمد الله على السلامة".