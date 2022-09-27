الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
توقيت مصر 19:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدعوة جاءت من كرداسة.. أحمد موسى: 4 إعلاميين مصريين مهددين بالقتل

نقل فريد الديب للمستشفى للمرة الثانية في أيام.. وابنته تكشف حالته

بعد رفضه عرض الزمالك.. شوبير يكشف مفاجأة عن عودة رمضان صبحي للأهلي

محكمة الأسرة تنظر دعوى إثبات نسب أقامتها فتاة ضد لاعب الزمالك

بعد اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.. السيسي: حل جميع المشاكل خلال شهرين

الصحة تعلن اكتشاف ثان حالة إصابة بجدري القرود

نجمة شهيرة تغتصب ابنها لعلاجه من المثلية الجنسية.. سافر للمغرب لممارسة الشذوذ

رهف القحطاني تسخر من والدها: راسه مثلث (فيديو)

تعليق مفاجئ من قطر على إعلان محمد رمضان إقامة حفل في الدوحة

رد صادم من ابنة سعيد صالح على تصريحات فكري صادق عن والدها

ADS
 

ضُرة «بوسي» تنشر صور مع زوجها هشام ربيع أثناء أداء العمرة

Capture
هشام وزوجته
Native
Teads
الثلاثاء، 27-09-2022 09:06 ص
نشرت منة محمد زوجة هشام ربيع -ضرة المطربة بوسي- عدة صور وفيديوهات قصيرة لها مع زوجها خلال آداء مناسك العمرة.

وظهرت ضرة المطربة بوسي في الصور وهي بجوار زوجها هشام ربيع، ويرتديان ملابس الإحرام، ويطلان من نافذة غرفتهما بالفندق الذي يطل مباشرة على المسجد النبوي الشريف.

كان فاجأ هشام ربيع - زوج المطربة بوسي - زوجته الأولى وأم أبنائه «منة محمد» بالعودة لها في يوم عيد ميلادها، الذي احتفلت به  تزامنا مع عقد القران.

وأصبحت الواقعة حديث السوشيال ميديا على الثنائي، بعد عودة الأول لزوجته الأولى وأم أبنائه «منة محمد» ما جعل أنباء تتردد حول طلاق بوسي، لكنها ردت مؤخرا بعد صمت دام عدة ساعات.

وبتتبع حساب منة محمد - ضرة المطربة بوسي - وجد أنها أم لأربعة أطفال من زوجها هشام ربيع، منهما ولدا توأم وبنتان.

أنباء طلاق المطربة بوسي
طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما.



المطربة بوسي ترد على أنباء طلاقها
ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.
شاهد الصور بالضغط هنا :
 

إقرأ ايضا

elaosboa48207

الدعوة جاءت من كرداسة.. أحمد موسى: 4 إعلاميين مصريين مهددين بالقتل

196-160850-health-lawyer-farid-el-deeb_700x400

نقل فريد الديب للمستشفى للمرة الثانية في أيام.. وابنته تكشف حالته

sport-20211130-135539-248040

عاشرها وتبرأ منها بعد حملها.. محكمة الأسرة تنظر دعوى إثبات نسب ضد لاعب الزمالك

أخبار متعلقة

image_750x_631c613a0a574

بوسي تكشف مفاجأة عن سبب عودة زوجها لطليقته

تنزيل

فعل صادم.. معتمر يؤدي العمرة على روح الملكة إليزابيث والأمن السعودي يطيح به

2022_9_8_22_35_12_760

ضُرة بوسي.. وصلة رقص لهشام ربيع مع زوجته الجديدة (فيديو)

278

بعد 3 شهور زواج.. طلاق الفنانة بوسي من هشام ربيع