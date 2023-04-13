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"ضرب تاني".. مدير أعمال شيرين يرد: ما حدث تنمر وقلة أدب

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شيرين
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الخميس، 13-04-2023 11:32 ص

انتقد الإعلامي إيهاب صالح مدير أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب، تقليدها بشكل ساخر في برنامج "ستوديو 23"، الذي يعرض عبر قناة " mbc 1"، ومنصة "شاهد"

وشهدت حلقة البرنامج، قيام الفنانة ريما عبدالله، بتقليد شخصية المطربة شيرين عبدالوهاب، مع تعديل كلمات أغنيتها الشهيرة "جرح تاني"، وتقديمها بعنوان "ضرب تاني ، هو قلبي لسه طاب من الأولاني"

إيهاب صالح مدير أعمال شيرين، عبر صفحته في موقع تويتر، رد على الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "اللي هقولوا ده رأي شخصي: عيب جداً على قناة محترمة زي MBC إن يطلع حاجة زي كده على فنانة كبيرة وعظيمة زي شيرين، وده تنمر وقلة أدب".

وتابع إيهاب صالح: "أما كمدير أعمالها فأكيد هناخد الإجراء اللازم على طول!"

محكمة القاهرة الإقتصادية، أصدرت مؤخرا حكما بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب، بسداد 5 مليون جنيه بصفتها الشخصية، بالإضافة غلى 5 مليون جنيه أخرى بالتضامن مع شركة La Mere for artistic productions holding، لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بسبب عدم التزامها ببنود العقد الموقع عام 2019.

المطربة شيرين عبد الوهاب، طرحت خلال شهر رمضان الحالي، أغنية بعنوان "أنت البيت"، ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات الحديد والصلب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.
 

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