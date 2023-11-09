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"ضرب أمي بالقلم على وشها".. تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف الجامعة العربية

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هبة قطب وابنتها
الخميس، 09-11-2023 12:44 م


كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لمشاجرة دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الإنسانية مع موظف بجامعة الدول العربية داخل جراج هايبر وان لخلاف على أولوية المرور.
وكشفت التحريات عن نشوب مشاجرة بين ابنة خبيرة العلاقات الأسرية الدكتورة هبة قطب، وموظف بجامعة الدول العربية، بسبب خلافات على أولوية المرور بهايبر وان في الشيخ زايد تطورت المشاجرة إلى تعدي ابنة هبة قطب على موظف بجامعة الدول العربية واتهمته بالتعدي بالضرب على والدتها وصفعها على وجهها. 
واصطحب الأمن الطرفين إلى قسم الشرطة بالشيخ زايد وتبادل الموظف الاتهامات مع ابنة هبة قطب حيث اتهمها بالتعدي عليه ومحاولة تكسير سيارته ووقوفها على كبود سيارته ورفضها النزول رغم توسلات من الحضور لفض الاشتباك ووجود والدتها معها في المكان على حسب وصف محرر المحضر.
وذكر مقدم البلاغ أن الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية كانت موجودة وقت المشاجرة ولم تمنع ابنتها من التعدي على مقدم البلاغ.
تم التحفظ على الطرفين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد للتحقيق.

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