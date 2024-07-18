ضربه بالقلم ثم مات.. تفاصيل وفاة الفنان تامر ضيائي بعد مشاجرة مع فرد أمن مستشفى السرطان





علق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي على بوابة مستشفى السرطان في التجمع، قائلا: الواقعة مازالت قيد التحقيق، ولكن الفنان ذهب مع زوجته لتلقي جرعة الكيماوي، وحدث مشاجرة مع أحد أفراد الأمن.

وأضاف أشرف زكي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن الموضوع مازال قيد البحث، والنيابة لم تصدر قرار بالدفن، متابعا: تامر ضيائي كان يعاني من حالة صحية منذ فترة.

وشدد على أن النقابة في انتظار قرار النيابة، ووفاته صدمه كبيرة للوسط الفني، وهناك حالة من الحزن الشديد داخل الوسط، منوها بأن النقابة وفرت افضل المحاميين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفاة تامر ضيائي

واستمعت جهات التحقيق إلي أقوال فرد الأمن صاحب واقعة الصفع شهود الذى أكد أن الفنان تعدي عليه في بداية الامر بالصفع على الوجه فقام برد الصفعة له ولفظ أنفاسه الأخيرة بعدها.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن الفنان المتوفي تامر ضيائي كان يصطحب زوجته للمستشفى لتلقي جرعة كيماوي داخل المستشفى وأثناء دخوله طلب فرد الأمن منه الانتظار نظرا لوجود مرور داخل المستشفى الامر الذى اثار الفنان ووقعت مشادة كلامية بينهما تحولت لمشاجرة قام الفنان الراحل تامر ضيائي بصفع فرد الأمن على وجهه ليرد له فرد الامن الصفعة تعرض بعدها الفنان تامر ضيائي لهبوط حاد وتوفى على البوابة بعد المشاجرة.

وأكد الدكتور عماد شاش في بيانه، عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعرض الفنان تامر ضيائي للاعتداء من قبل أحد أفراد أمن المستشفى.

وأوضح شاش، أن ما حدث بالفعل هو أن الفنان تامر ضيائي حضر إلى المستشفى اليوم، مرافقا لزوجته المريضة، وحاول دخول عيادة الكشف دون انتظار دور المريضة، وذلك خلافا للنظام المتبع في المستشفى.

وأضاف مدير المستشفى أن أحد أفراد أمن المستشفى قام بمنع الفنان ضيائي من الدخول، إلا أن ضيائي انفعل بشدة وتعدى بالألفاظ والأيدي على فرد الأمن، أمام المرضى والمرافقين.

وأكد مدير مستشفى أورام الثدي أنه لم يحدث أي نوع من الاعتداء من قبل أفراد الأمن على الفنان ضيائي، سواء لفظيا أو جسديا، وأنهم التزموا الهدوء.

وأشار إلى أنه بعد تهدئة الفنان تامر ضيائي، توجه إلى استراحة الانتظار، حيث سقط مغشيا عليه بصورة مفاجئة، دون أي سبب ظاهر.

وأوضح أنه تم استدعاء طبيب الرعاية المركزة على الفور، والذي لاحظ عدم وجود نبض لدى الفنان ضيائي، وقام بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، بما في ذلك عملية إنعاش قلبي ورئوي، إلا أنه توفي بعد ساعتين من المحاولات.

وأكد مدير المستشفى أنه لم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية على جسد الفنان ضيائي عند فحصه.