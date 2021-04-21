ضربها على مؤخرتها.. مشهد جريء بين فنان وفنانة شهيرة يغضب الجمهور(فيديو)
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الأربعاء، 21-04-202102:05 مالمصريون
حالة من الغضب
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين متابعي مسلسل "للموت"، عقب
مشاهدة الحلقة الثامنة منه والتي تضمنت مشهدًا جريئًا بين الفنانة اللبنانية دانييلا
رحمة وباسم مغنية.
وشهدت الحلقة
مواجهة بين عمر (باسم مغنية) وريم (دانييلا رحمة) وسحر (ماغي بو غصن)، وضرب عمر
ريم على مؤخرةها في أحد المشاهد.
المشهد تداوله
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم منه، متسائل عن كيفية السماح بهذا
المشهد في مسلسل يُذاع في شهر رمضان الكريم، موجهين انتقادات حادة للفنان
والفنانة.
المسلسل من
بطولة ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي
سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة
كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من
كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة "إيغل فيلمز"، لصاحبها
المنتج اللبناني جمال سنان.