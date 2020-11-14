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"ضد الغلاء" تكشف المستفيد من موسم البلاك فرايدي

محمود العسقلانى
العسقلاني
 
السبت، 14-11-2020 12:14 م إيمان هاني
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن موسم البلاك فرايدي بدأ يفقد قوته بالتدريج ولن يحدث تزاحم هذا العام، بسبب وعي المواطنين أكثر بالأماكن الصادقة في عمل التخفيضات، خاصة من السيدات، معقبا: "الستات مش هبلة".
وأوضح العسقلاني، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن فكرة البلاك فرايدي تفقد قوتها بالتدريج بمرور السنوات، مشيرا إلى أن أكثر من استفاد من هذا اليوم هو إدارة مرور القاهرة، بسبب حالة التزاحم على المولات التجارية، ووقوف السيارات خارج أماكن الانتظار المخصصة لهم، فقام المرور بكلبشة الكثير من السيارات ودفع الغرامات.
 

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