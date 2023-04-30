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ضحية طالب الجامعة.. نشر صورها عارية بسبب 500 جنيه

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ارشيفية
الأحد، 30-04-2023 08:36 ص

أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة طالبا بالجامعة إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد أب وابنته بنشر صورة خادشة للشرف على مواقع التواصل الاجتماعي واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليها.

 

وشهد بقيام أحد الأشخاص بسرقة حساب الفيس بوك الخاص بنجلتـه الطفلة  المسمى:  Arwa وقيامه بالاتصال به عبر برنامج الماسنجر، وإبلاغه بقيامه بسرقة الحساب، وهدده بنشر صورة شخصية خاصة بنجلته، وأرسل له تلك الصور تأكيداً لتهديده، وكذا صور أخرى عارية معالجة غير خاصة بها، وطلب منه مبلغ مالي 500 جنيه نظير عدم نشر تلك الصور، ولإعادة الحساب إليه، على أن يتم تحويل المبلغ على محفظة هاتف محمول مرتبطة برقم ولما لم يجب طلبه قام بنشر تلك الصور فعلا بواسطة حسابها المسروق، على موقع الفيسبوك.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد کتابة أبا وابنته بإفشاء ونشر صورة شخصية خاصة بها، ونسبة أمور مخدشة بالشرف لها، وكان هذا التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي.

 

كما تعمد استعمال برنامج معلوماتي وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير هي الصور الخاصة بالطفلة لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها.

 

وانتهك حرمة الحياة الخاصة للفتاة بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ويإحدى وسائل تقنية المعلومات صوراً شخصية لها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، واخترق حساباً خاصاً بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل صوراً شخصية لها، في مكان خاص، بغير رضائها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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