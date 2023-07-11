ضحى بحياته لإنقاذ أحد المعازيم.. وفاة عريس في حفل زفافه أمام الجميع

في واقعة مؤسفة، لقي شاب تونسي مصرعه أثناء حفل زفافه، فور تعرضه لصعقة كهربائية لحظة إنقاذه لأحد المعازيم.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الشاب التونسي البالغ من العُمر 33 عامًا، ويُدعى عزيز قرمبالي، كان يحتفل بحفل زفافه في دار ضيافة بمدينة الحمامات شمال شرقي تونس.

وفوجئ العريس بسقوط أحد الحضور في حمام السباحة، حتى قرر اللحاق به والقفز لإنقاذه، قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية أنهت حياته، وحوّلت الفرح إلى مأتم.

لاحقًا، توجهت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، وبدأت تحقيقاتها بعد استشارة النيابة العمومية، للوقوف على سبب الوفاة.

على صعيد آخر، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما يُشبه دفتر العزاء، لنعي الشاب الراحل.

وتداول مستخدمو موقع "فيسبوك" صور الفقيد على نطاق واسع، وودعوه بأحر الكلمات.

من بين التعليقات المتداولة في هذا الشأن ما يلي: "الله أكبر.. ربي يرحمك وينعمك يا عزيز ويجعلك في الفردوس الأعلى.. ويصبر كل العائلة وإنا لله وإنا إليه راجعون"، و"البركة فيكم.. ربي يرحم وينعم ويجعل مأواه الجنة إن شاء الله"، و"الله يرحمه ويحسن قبوله"، وغيرها الكثير.