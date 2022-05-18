الأربعاء 18 مايو 2022
توقيت مصر 15:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جمهوري بشأن المتحدث باسم الرئاسة

أوهمت الجيران بأن عشيقها شقيقها وعندما عاد زوجها من السفر قتلته بالمنشطات

ماذا قال محافظ البنك المركزي قبل اجتماع رفع الفائدة مجددًا؟

وفاء عامر: «جوزي لا يمكن يتجوز عليّ ولو عملها ابقى أنا السبب»

القادم أسوأ في الزمالك ولاعبون يسحبون عقودهم بعد حكم حبس مرتضى منصور

بعد حملها دون زواج.. قمر تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

حالة واحدة لإقامة مباراة فاصلة بين ليفربول ومانشيستر سيتي لحسم الدوري

ضحك بشدة.. عادل إمام يكشف سر ضحكه في جنازة مصطفى متولي

تهز دولة عربية.. انقطعت الكهرباء عن المشرحة فتعفنت الجثث وأكلتها الفئران

فضائح شهر العسل بين فنان وفنانة شهيرة أمام المحكمة: كانت عنيفة في العلاقة

ADS
 

ضحك بشدة.. عادل إمام يكشف سر ضحكه في جنازة مصطفى متولي

33875Image1-1180x677_d
ا
Native
Teads
الأربعاء، 18-05-2022 11:48 ص

في يوم وفاة رفيق المشوار وزوج شقيقته الفنان الراحل مصطفى متولي؛ فاجأ الفنان عادل إمام من حوله بنوبة من الضحك، وظلت ذاكرة الواقعة عالقة في بال الزعيم.
الفنان عادل إمام، الذي تحل اليوم ذكرى مولده الـ 82، إذ ولد في 17 مايو عام 1940، تحدث عن الواقعة التي حدثت يوم 5 أغسطس من عام 2000، عقب وفاة رفيق المشوار الفنان مصطفى متولي، خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.
الزعيم تحدث، وقال: "في يوم وفاة والدي حدث موقف ضحك، وكنا نصلي عليه في مسجد مصطفى محمود، وبعد الصلاة خرجنا ولم نجد الأحذية، وكان معنا زوج ابنة خالتي وهو دكتور في جامعة عين شمس، كان مصرا على البحث عن حذائه".
وتابع: "في يوم وفاة الفنان مصطفى متولي، رحمه الله، أقمنا صلاة الجنازة بجوار المنزل، ونظرت إلى زوج ابنة خالتي، ووجدته يصلي والحذاء في يده، وضحكت".
الفنان مصطفى متولي، شارك في أغلب أعمال الفنان عادل إمام، ومنها أفلام "الإرهابي" و"المنسي"، و"سلام يا صاحبي"، و"شمس الزناتي"، ومسرحيات "الواد سيد الشغال"، "الزعيم"، و"بودي جارد" وغيرها.
يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.
 

إقرأ ايضا

كيف-تكتشف-خيانة-زوجتك-فسيولوجيا-بالتفصيل

أوهمت الجيران بأن عشيقها شقيقها وعندما عاد زوجها من السفر قتلته بالمنشطات

elaosboa27501

وفاء عامر: «جوزي لا يمكن يتجوز عليّ ولو عملها ابقى أنا السبب»

images_-_2020-09-19T134409.841

بعد حملها دون زواج.. قمر تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

أخبار متعلقة

hqdefault

عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح بمكالمة هاتفية.. ماذا قالت؟

116324_0

قتلها ثم شارك في جنازتها فحدثت الصدمة أثناء دفنها