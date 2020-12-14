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ضجة واسعة بعد اختفاء تمثال محمد عبده من ميدان شهير بالبحيرة

اختفاء تمثال الإمام محمد عبده
اختفاء تمثال الإمام محمد عبده
 
الإثنين، 14-12-2020 07:45 م المصريون
أثار اختفاء تمثال الإمام محمد عبده، من ميدان شهير بدمنهور، ضجة واسعة على مواقع التواصل، ما حدا بمحافظ البحيرة إلى الخروج والرد على هذه الأنباء.

وردا على تلك الصور، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا صحة لما ورد ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفاء تمثال محمد عبده بميدان المحطة أمام محطة السكة الحديد بدمنهور.

وأكد محافظ البحيرة، أن ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي أعمال "فوتوشوب" قام بها البعض بغرض إثارة الرأي العام.

وأهابت المحافظة الالتزام بالمسؤولية وتحري الحقيقة والأخبار الصادقة، خاصة أن البحيرة تعد من أكثر المحافظات التي تحقق أعلى معدل دخل.
 

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