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ضجة.. مقتل فنانة شابة على يد زوجها السبعيني في مطاعم أمام الجميع

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الأحد، 26-06-2022 02:17 م

ضجّت الصحافة في المكسيك بخبر مأساوي وهو إقدام شخص يدعى خيسوس هيرنانديز ألكوسر (79 عام) بقتل زوجته المغنية المكسيكية يرما ليديا ( 21 عام)، وذلك اثر اطلاق الرصاص عليها 3 مرات في احد المطاعم.
وأفادت الصحافة المكسيكية ان القاتل تشاجر مع الضحية قبل وقوع الجريمة، وقد حاول تقديم الرشوة للشرطة كي يتمكن من الهرب برفقة حارسه.
وتابعت المصادر انه تم اعتقال خيسوس الى جانب إمرأة كانت ترافقه اثناء وقوع الجريمة ايضا، لكن سبب اقدامه على هذا الفعل المأساوي لم يُعرف لهذه اللحظة، مشيرة المصادر الى ان هناك في ملفه "قضايا ابتزاز" قام بها سابقا.


 

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