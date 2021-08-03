الثلاثاء، 03-08-2021
09:46 ص
توفي 3 أطباء
شباب بمحافظة الشرقية
، بشكل مفاجئ خلال يومين فقط، ما أثار حالة من الحزن بين
الأهالي.
ونقلت وسائل
إعلام عن مسؤول بمديرية الصحة بالشرقية
، أن الوفاة
طبيعية ولا توجد شبهة جنائية،
مشيرا إلى أن الأطباء
الثلاثة توفوا في أوقات مختلفة.
حالة من الحزن
سيطرت على أهالى محافظة الشرقية
بعد وفاة
3 أطباء
شباب من أبناء المحافظة خلال 48
ساعة بالسكتة القلبية.
مستشفى أبو حماد
المركزى أعلن وفاة
الدكتور عاطف محمد طبيب بوحدة العناية المركزة، أثناء النوبتيجة
الخاصة به، وتوفى طبيبان شابان وهما الدكتور عمر على طبيب تكليف والدكتور أحمد
محمد هشام طيب معهد الكبد بالسكتة القلبية المفاجئة دون أى سبب.
المئات من
الأطباء
قدموا واجب العزاء فى زملائهم وطالبوا بمعرفة أسباب الوفاة
فيما طلب آخرون
بالرحمة والمغفرة
صفحات التواصل
الاجتماعى بالشرقية
تحولت إلى سرادق عزاء وبرقيات تعازى بين الأطباء
والأهالى
حزنًا على وفاة
الأطباء
الشباب
مديرية الصحة
بالشرقية
أصدرت بيانًا نعت فيه الدكتور عاطف محمد السيد طبيب العناية المركزة
بمستشفى أبو حماد المركزى وأكدت عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة
طبيعية.