أثار مقطع فيديو لمغني المهرجانات عمر كمال وزميله حسن شاكوش الجدل، بعد ظهورهما رفقة راقصة في مكان اعتقد البعض أنه في قصر البارون الشهير.

جاء ذلك خلال تصوير أغنية حديثة تجمع كمال وشاكوش، إلا أن الأمر أثار غضباً بسبب استخدام قصر البارون التاريخي في تصوير أغنية ظهرت فيها راقصة.

من جهته كشف الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في مصر، أن ما تم تداوله هو عار تماماً من الصحة وإنه لم يتم تصوير هذه الأغنية الاستعراضية داخل قصر البارون إمبان، وأن الواجهة التي ظهرت بالعمل الاستعراضي كخلفية ليست الواجهة الأصلية للقصر كما أُشيع، بحسب العربية نت.





