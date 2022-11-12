السبت 12 نوفمبر 2022
توقيت مصر 14:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المأذون نصحهم بهذا الأمر.. أول فيديو لعقد قرآن شيرين وحسام

حسين فهمي: النقاب خطر على المجتمع (فيديو)

ضجة بالسعودية.. لورين عيسى تنام في مواجهة الحرم المكي (فيديو)

هل كانت سكرانة؟.. فنانة شهيرة تظهر بالملابس الداخلية وتشرب من وعاء كلب

إليسا تعتذر بسبب دفاعها عن علاء عبدالفتاح: كنت بحبسه لبناني

تصرف مفاجئ من محمد صلاح تجاه شيرين بعد عودتها لحسام حبيب وزوجها يلغي متابعته

حزن وصدمة.. جمل سائب يقتل 5 شباب سعوديين

فيديو.. فتاة إيرانية تتحدى النظام وتتخلى عن ملابسها المحتشمة في الشارع

شاهد/ عايض القرني يغني بصوت مذهل.. والفنان محمد عبده يبدي إعجابه

رد صادم من ابنة شيرين وشقيقها بعد عودتها لحسام حبيب

ADS
 

ضجة بالسعودية.. لورين عيسى تنام في مواجهة الحرم المكي (فيديو)

cdn4.premiumread
لورين عيسى
Native
Teads
السبت، 12-11-2022 12:42 م

نشرت المخرجة السورية لورين عيسى صوراً لها على سناب شات وهي "نائمة" فوق إحدى الجبال أمام المسجد الحرام في مكة.
وأظهرت الصور لورين عيسى وهي نائمة في الخلاء مستخدمة بطانية ووسادة بعدما افترشت الأرض على سفوح أحد الجبال المطلة على الحرم.
وأرفقت لورين عيسى خاصية "المكان" عبر حسابها على "سناب شات" والتي أظهرت أنها في مكة.
وأثارت هذه الصور حالة من الجدل والغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت لورين لانتقادات عديدة، فيما طالب البعض بمعاقبتها، وتوقع آخرون صدور قرار ضدها.
 

إقرأ ايضا

Capture

المأذون نصحهم بهذا الأمر.. أول فيديو لعقد قرآن شيرين وحسام

cdn4.premiumread

حسين فهمي: النقاب خطر على المجتمع (فيديو)

download

هل كانت سكرانة؟.. فنانة شهيرة تظهر بالملابس الداخلية وتشرب من وعاء كلب