ضبط 8 رجال ونساء أثناء ممارسة الرذيلة في نادِ صحي

الخميس، 30-11-2023
01:50 م
ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية
، سيدة تدير نادي صحي
بدون ترخيص تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
استهدف رجال الأمن وفق بيان صادر عن الداخلية، أمس الأربعاء، العقار المتواجد بداخله النادي الصحي وضبط 4 سيدات و4 رجال.
وضبط مع المتهمين، 10 هواتف محمول بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وهم؛ مبلغ مالي، دفترين حجوزات، بعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.