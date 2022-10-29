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ضبط 5 مصريين بالكويت متلبسين بهذه الجريمة والإبعاد في انتظارهم

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السبت، 29-10-2022 12:04 م


ضبطت السلطات الأمنية في الكويت 5 وافدين مصريين وتمهد لإبعادهم عن البلاد، بسبب صيدهم لـ"طيور النورس"، وفقا لوسائل إعلام كويتية.

وضبطت قوات خفر السواحل في الكويت قاربا عليه 5 وافدين مصريين قاموا بصيد 40 طير من طيور النورس، وفقا لموقع "سنا نيوز" الكويتي.

وكان الموقوفون يهدفون لبيع طيور النورس إلى مربي صقور بقيمة 40 دينار للطير الواحد، وفقا لصحيفة "المجلس" الكويتية.

وتم إحالة الوافدين الخمسة إلى الشرطة تمهيدا لإبعادهم عن الكويت، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الكويتية.

وحسب ما نشره الكاتب الصحفي الكويتي، حمد السريع، فقد تم توقيف الوافدين الخمسة بالقرب من الجزر الكويتية بعدما قاموا، بصيد طيور النورس بواسطه شباك خاصة في "جون الكويت"، حسب ما ذكره على موقع "تويتر".

وحسب ما ذكره الكاتب الكويتي، الذي نشر مقطع فيديو للواقعة، فسيتم "مخالفة مالك السفينة، و إبعاد المخالفين الوافدين، وتسليم الطيور للهيئة العامه للبيئة".


وتضم الكويت بعض المناطق والمحميات التي يمنع فيها "صيد الطيور" ومنها "جون الكويت"، وفقا "الهيئة العامة الكويتية للبيئة".

ويحظر القانون البيئي في الكويت "صيد أو قتل أو إيذاء أي من الكائنات الفطرية سواء البرية أو البحرية، كما أنه يحظر المساس بأعشاشها أو صغارها أو بيوضها مما تترتب عليه مخالفات وغرامات"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتكون عقوبة المخالفة هي الحبس مدة لا تزيد على السنة وغرامة مالية تتراوح بين 500 دينار و5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحق للضباط القضائيين مصادرة جميع الأدوات والكائنات التي يجري ضبطها، حسب الوكالة.
 

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