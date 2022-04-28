ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير في الجيزة

الخميس، 28-04-2022
12:34 م
قامت
محافظة الجيزة
بحملة تفتيش على المطاعم والأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة
الاغذية المقدمة للمواطنين، قبل عيد الفطر.
وأسفرت
الحملة عن ضبط 400 كجم لحوم وشاورما غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم
مأكولات شهير
بشارع الهرم، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شارك
في الحملة حي الطالبية وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة
والتغذية بالإدارة الصحية وقاموا بحملات مكبرة على المطاعم والمحلات والاسواق
لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات بمطاعم شارع
الهرم.