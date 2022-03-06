ضبط مرتكب المجزرة التي هزت الكويت وهذه تفاصيل اعترافاته

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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من ضبط مرتكب جريمة القتل البشعة وهو من جنسية هندية والتي هزت الشارع الكويتي وراح ضحيتها 3 أشخاص من أسرة واحدة، حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم.

وذكرت صحيفة القبس أنه تم تشكيل فريق بحث على الفور من قبل إدارة مباحث محافظة الفروانية بعد ورود البلاغ، وبالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، تبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وعمل كمين محكم له وتم ضبطه في منطقة الصليبية واتضح أنه من جنسية هندية.

وأفاد أنه في يوم الواقعة قام بالتوجه إلى منزل المجني عليهم وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، مما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة.

وأشارت الإدارة إلى أن المتهم أفاد بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة وعثر على مبلغ مالي وقدره( 300 د.ك) ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها، حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب.

وأكدت الإدارة أنه تم تسجيل قضية بحقه جنايات العارضية «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» تحت رقم 2022/11 واحالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

وأدلى الهندي المتهم بارتكاب الجريمة المروعة، باعترافات تفصيلية، حيث اعترف بسرقة 300 دينار وبعض المجوهرات من إحدى غرف المنزل بشكل دقيق ودون بعثرة لأغراض الغرفة حتى لا ينكشف أمره.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أمني قوله إن المتهم باع الذهب على محلات بالفروانية وتم العثور على الفواتير اللي باع بها.

وقال المصدر: إن إحدى كاميرات المنازل المجاورة رصدت دخول شخص غريب الى المنزل يحمل في يده كيس ملابس، وخروجه بعد مرور نحو ساعتين تقريبا، لافتا الى ان رجال مباحث الفروانية نجحوا في تحديد هويته وكمنوا له في منطقة الصليبية وتم ضبطه.



وأضاف المصدر أن المتهم برر ارتكابه للجريمة بأنه يطالب الاسرة ببعض المال، واحيل الى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

وفيما يلي تفاصيل تسلسل ارتكاب جريمة العارضية خطوة بخطوة كما رواها المتهم في اعترافاته وهي كالآتي:

1- المتهم حضر الى المنزل في الصباح الباكر وقرع جرس الباب والام فتحت له ورحبت به لوجود سابق معرفة وتعامل معهم

2- جلس المتهم في صالون المنزل.. وذهبت الام الى المطبخ لاحضار مشروب له

3- المتهم دخل الى المطبخ بهدوء وبيده سكين وباغت الام بطعنة في الظهر حيث سقطت على الارض ثم طعنها في رقبتها حتى فارقت الحياة

4- ذهب الى الدور العلوى فوجد الاب المسن يخرج من غرفته فهجم عليه وطعنه عدة مرات حتى فارق الحياة

5- خرجت الابنة من غرفتها بعد ان شعرت بحركة غريبة في المنزل وشد وجذب فوجدت المتهم امامها يحمل سكيناً غارقاً فى الدماء حيث هجم عليها ونحرها

6- عندما اطمأن المتهم لوفاة الام والاب والابنة دخل يبحث عن المال والمصوغات الذهبية فوجد 300 دينار نقدية وبعض المصوغات الذهبية فأخذها ثم تخلص من أداة الجريمة داخل المنزل وخرج الى مسكنه في الصليبية.

وقال المصدر : إن المتهم مدين بمبالغ مالية في موطنه وادعى خلال اعترافاته أنه يطلب الأسرة بمبلغ مالي، ولذلك قرر ارتكاب جريمته.

واضاف ان اسم المتهم ورد فى كشوف الاتصالات الواردة والصادرة، وتم استدعاؤه حيث أنكر صلته بالجريمة فجرى اطلاق سراحه ومراقبته، ولكن بعد ظهوره في تسجيل كاميرات أحد الجيران وهو يدخل المنزل تبين انه المتهم الرئيسي فتم ضبطه في منطقة الصليبية.

وأوضح المصدر أن المتهم يعاني من اعاقة في ساقه كان لها دور كبير في كشف هويته حيث دخل منزل الضحايا بملابس وخرج منه بملابس أخرى بعد تبديلها داخل المنزل عقب ارتكاب الجريمة، لكن طريقة سيره المميزة كونه معاقا اظهرت شخصيته.



وأشار إلى ان حصيلة بيع المصوغات الذهبية بلغت نحو 600 دينار بالإضافة إلى 300 دينار سرقها نقداً.