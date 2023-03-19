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ضبط لاعب سابق شهير في الأهلي متلبسًا ببيع أطراف جنسية في مصر الجديدة

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ضبط لاعب سابق شهير في الأهلي متلبسًا ببيع أطراف جنسية في مصر الجديدة

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ارشيفية
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الأحد، 19-03-2023 11:22 ص


ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، أمس السبت، القبض على لاعب كرة قدم سابق أثناء بيع أطراف جنسية صناعية، بعد أن قام بتهريبها من الجمارك بهدف الاتجار بها وتحقيق أرباح مالية.

الألعاب الجنسية
كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب في القاهرة رصدت ترويج المتهم «س.ح»، لأطراف جنسية وعرضها للبيع بمقابل مادي في بمنطقة مصر الجديدة وتم القبض عليه متلبسا.

كشفت التحريات الأولية عن أن المتهم لاعب سابق شهير في النادي الأهلي وأنه يقوم بالترويج للألعاب الجنسية والأدوات الجنسية لراغبي الحصول عليها بمقابل مادي.

الاتجار في الحرام
أكدت التحريات أن اللاعب حصل على الأطراف الجنسية من الخارج وقام بتهريبها إلى مصر، بهدف بيعها، عبر ترويجها في منطقة مصر الجديدة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها «متلبسا» أثناء عرضها للبيع.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات والاتجار فيها لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مصر الجديدة بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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