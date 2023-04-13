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ضبط لاعب إسرائيلي اعتدى جنسيًا على طالبة في اليونان

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حارس المرمى
Native
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الخميس، 13-04-2023 01:04 م

بدأ القضاء اليوناني، إجراءات جنائية بتهمة الاعتداء الجنسي، ضد حارس مرمى فولوس الإسرائيلي، بوريس كليمان، الذي اعتقل في حانة بأثينا لاعتدائه على قاصر.
وجاء ذلك حسب مصدر قضائي نقلت عنه وكالة "فرانس برس".
وسيدلي كليمان، الذي تم احتجازه لدى الشرطة، بشهادته أمام قاضي التحقيق، الخميس، وفي حال اتهامه بارتكاب الجريمة فسيواجه عقوبة بالسجن لأكثر من 10 سنوات، بموجب القانون الجنائي اليوناني.
واعتقل كليمان، الثلاثاء الماضي، في حانة بأحد الأحياء الراقية في أثينا مع زميله البرتغالي رودريغو إسكوفال، الذي أطلق سراحه دون محاكمة، حسب المصدر نفسه.
وتابع المصدر أن الضحية طالبة بلجيكية كانت في رحلة مدرسية إلى اليونان.
في غضون ذلك، قرر رئيس نادي "فولوس أخيلياس بيوس"، الثلاثاء، استبعاد كليمان وإسكوفال من الفريق.
وقال بيان لنادي فولوس، الذي يحتل المركز السادس حاليا في الدوري اليوناني: "تم استبعاد بوريس كليمان ورودريغو إسكوفال من الفريق، وبدأت عملية إنهاء عقديهما".
 

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