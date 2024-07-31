ضبط عامل وطالبة نشرا فيديوهات جنسية لهما على تليجرام





قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عامل وطالبة 4 أيام علي دمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة أعمال منافية للآداب ونشرها عبر قناتين بتطبيق وموقع "تليجرام – أن لوك" مقابل مبالغ مالية للراغبين.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عامل – وطالبة) بممارسة أعمال منافية للآداب ونشرها عبر قناتين بتطبيق وموقع "تليجرام – أن لوك" مقابل مبالغ مالية للراغبين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .. وبحوزتهما (أدوات تُستخدم فى نشاطهما المؤثم – 3 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامى).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لتحقيق مكاسب مادية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.