ضبط طفلة 16 عامًا أثناء ممارسة الجنس مع 3 شباب (تفاصيل صادمة)

الطفلة أوسي الشهيرة بـ" دهب " ضحية جديد للخلافات الأسرية كانت تقيم مع والديها بمنطقة شعبية بمحافظة القاهرة وبسبب الخلافات الدائمة بين والديها قررت ترك منزلهم والسفر إلى محافظة أسيوط ولكن سرعان ما أخذتها أقدامها إلى طريق الهاوية لتكون صيدا سهلا لـ 3 شباب لممارسة الدعارة بإحدى الشقق السكنية بمدينة أسيوط .

البداية كانت أوسي الشهيرة بـ " دهب " البالغة من العمر 16 عاما تقيم مع والديها بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وكان والديها دائما التشاجر وظلت الطفلة " أوسي " تفكر كثيرا للهرب من المنزل حتى أن راودتها فكرة السفر إلى أسيوط للبعد عن أهلها.

استقلت دهب أحد القطارات من القاهرة إلى أسيوط وظلت تبحث عن مكان تحتمي فيه من التشرد حتى أن وجدت سيدة تدعى " أم محمد " مقيمة بمنطقة الأربعين وأخذتها للعيش معها ووفرت لها الأمان من التشرد، حسب صدى البلد.

لكن لم تستمر كثيرا في هذا المكان لوفاة "أم محمد" فخرجت أوسي للبحث عن مسكن لها حتى أن وجدت شقة سكنية بمنطقة نزلة عبداللاه وأقيمت فيها بمفردها وظلت تبحث عن فرصة عمل للإنفاق على نفسها ولكن خلال فترة البحث تعرفت على 3 شباب والتي كانت لهم صيدا سهلا بسبب حاجتها إلى العمل وأقنعوها بـممارسة الرزيلة معهم "الدعارة" لتوفير قوت يومها.

ممارسة الدعارة

وبعد عرض طلبهم عليها كثيرا وافقت أوسي على طلبهم وذهبت معهم إلى شقة بمنطقة السادات بحي غرب أسيوط لممارسة الدعارة معهم وتكرر الأمر حتى أن لاحظ سكان المنطقة وراودهم الشك فيهم حتى أن تأكدوا من قيام الشباب بممارسة الرزيلة مع الطفلة وقاموا بإبلاغ قسم شرطة أول أسيوط .

ضبط المتهمين

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم أول أسيوط الى صحة البلاغ بقيام 3 شباب بممارسة الدعارة مع طفلة بأحد الشقق السكنية وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط كلا من " حسين . أ . م " و " محمد . ح . ح " و " هشام . م . ع " و " أوسي . ع . ع " وشهرتها " دهب " 16 عاما ، أثناء ممارسة الرزيلة " الدعارة " ، تحرر محضر بالواقعة.

قرار النيابة العامة

وبالعرض على النيابة قررت حبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لمعرفة تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه ، كما قررت النيابة إيداع الطفلة " أوسي " بإحدى دور الرعاية تحت تصرف النيابة العامة