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ضبط صيدلي التجمع المتحرش وفيديوهات طليقته تفضح ما يقوم به مع الفتيات في الصيدلية

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ارشيفية
الأربعاء، 06-09-2023 01:48 م

أمرت النيابة العامة، بتحريز بطاقة ذاكرة "كارت ميموري" مُقدمة من المحامية دعاء عباس التي قالت إنها تحوي فيديوهات تكشف تحرُّش صيدلي بمدينة نصر بالفتيات.
كما قررت النيابة عرض "كارت الميموري" على إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، لفحصه وإعداد تقرير فني بفحواه.
بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من سيدة بتضررها من أحد الأشخاص (صيدلي وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).
اتهمت مُقدمة بالبلاغ الصيدلي بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها.
وقدَّمت "بطاقة ذاكرة" موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو في حقه.
ضبطت قوة أمنية المتهم، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

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