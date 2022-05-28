الأحد 29 مايو 2022
توقيت مصر 04:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر دون تقطيع.. مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي أوروبا

ضبط صاحب الفيديو المخل بمحطة القطار

الأوقاف تكشف ما حدث.. طرد المصلين من مسجد بالسيدة عائشة قبل صلاة الجمعة

عبدالرحمن بن مساعد يُفحم ناشطًا شهيرًا.. ماذا قال عن ولي العهد وتقبل الإلحاد؟

شاهد محمد رمضان يشعل زفاف ابنة مدحت العدل برقصة معها

بعد أيام من زواجها.. بوسي تترك عريسها في شهر العسل وتحيي حفل زفاف (فيديو)

جميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

«ماني» يودع ليفربول بعد نهائي أبطال أوروبا اليوم ويرحل لنادٍ كبير

تفاصيل ضبط شقة دعارة.. الليلة بـ 1000 جنيه

الدولار يقفز 32 قرشًا أمام الجنيه المصري

ADS
 

ضبط صاحب الفيديو المخل بمحطة القطار

sddefault
ا
Native
Teads
السبت، 28-05-2022 03:05 م

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان، من ضبط  أحد الأشخاص بتهمة ارتكاب أفعال غير لائقة أمام محطة سكك حديد أسوان، عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال غير لائقة وفي حالة عدم اتزان ويتلفظ بعبارات غير مفهومة حال تواجده أمام محطة سكك حديد أسوان.
 وبالفحص أمكن تحديد المتهم مقيم بمحافظة أسوان "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأفاد بأنه كان في حالة "سُكر" مما دفعه إلى الإتيان بالأفعال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إقرأ ايضا

20220425160756804

الأوقاف تكشف ما حدث.. طرد المصلين من مسجد بالسيدة عائشة قبل صلاة الجمعة

محمد-رمضان

شاهد محمد رمضان يشعل زفاف ابنة مدحت العدل برقصة معها

Capture

بعد أيام من زواجها.. بوسي تترك عريسها في شهر العسل وتحيي حفل زفاف (فيديو)

أخبار متعلقة

ضبط-3-ساقطات-وراغبي-متعة-داخل-شقة-دعارة-بالسيدة-زينب

تفاصيل ضبط شقة دعارة.. الليلة بـ 1000 جنيه