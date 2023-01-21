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في أمريكا

ضبط شرطية أثناء ممارسة العلاقة مع 6 ضباط في مقر العمل وزوجها: مفيش مشكلة(صور)

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ارشيفية
Native
Teads
السبت، 21-01-2023 12:04 م


أعلنت الشرطة الأمريكية، عن طرد شرطية بعد اكتشاف ارتباطها بعلاقات جنسية مع 6 شرطيين من زملائها، رغم أنها متزوجة في ولاية “تينيسي” .
وقالت الشرطة، أنها تلقت بلاغًا عن “علاقات حميمة” للشرطية “مايجان هول” في قسم شرطة لافيرني في الحفلات الصاخبة والفنادق وحتى داخل مقرات الشرطة ما أثار جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة .
وأضافت أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة وكشفت الفضيحة بين الشرطية والضباط ما دفعها لطردهم من العمل بعد التأكد من قيامهم بأفعال شاذة .
وتابعت أن هول، البالغة من العمر 26 عامًا تجاهلت فضيحتها مع عدة ضباط، قائلة إنها تركز على ‘المضي قدمًا’ في حياتها”.
وأشارت أن السيدة هول اعترفت في وقت لاحق بتهمة ممارسة الجنس مع عدد من الضباط، فيما علق زوج الشرطية على هذه القضية قائلًا، أنه ليس لديه مشكلة مع ما فعلته زوجته وسيبقى بجانبها مهما كان .
وكانت هول نشأت في ريف “تينيسي” وهي تحلم بأن تصبح ممثلة، وفقًا لملفها الشخصي على موقع بحث عن المواهب قد درست القانون في العشرينات من عمرها.


 

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