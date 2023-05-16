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ضبط شاب وفتاتين متلبسين بالرياض والكشف عن جنسياتهم (فيديو)

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الفتاتين
الثلاثاء، 16-05-2023 08:53 ص

 

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، على مقيم من الجنسية البنجلاديشية ومقيمتين من الجنسية الإندونيسية بمنطقة الرياض، متلبسين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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