ضبط شاب وفتاتين متلبسين بالرياض والكشف عن جنسياتهم (فيديو)





قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، على مقيم من الجنسية البنجلاديشية ومقيمتين من الجنسية الإندونيسية بمنطقة الرياض، متلبسين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.