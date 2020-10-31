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ضبط شاب وفتاة في وضع مخل بأحد شوارع الكويت

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ارشيفية
 
السبت، 31-10-2020 01:02 م محمد فضل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شاب وفتاة قاما بأفعال فاضحة في الطريق العام.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان أنه «بعد رصد مقطع فيديو متداول لشاب وفتاة في أوضاع مخلة بالآداب العامة، قام قطاع الأمن الجنائي- إدارة حماية الآداب العامة على الفور برصد الشخصين وضبطهما وتحويلهما الى جهات الاختصاص».
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو مصور، تم نشره على "تويتر"، لشاب وفتاة في وضع مخل بالآداب بأحد الطرق العامة، مطالبين بسرعة القبض عليهما ومحاكمتهما.
 

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