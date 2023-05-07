ضبط زوجين يبيعان طفلتهما مقابل 150 ألف جنيه

تكشفت تفاصيل جديدة في قضية بيع رجل وزوجته طفلتهما الرضيعة عبر "فيسبوك" مقابل 150 ألف جنيه.

وبحسب التحقيقات فإنه تم رصد إعلان بيع على صفحة بموقع "فيسبوك" تحمل اسم "صحاب يعني"، لطفلة حديثة الولادة بمقابل مادي، وبإجراء التحريات والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة، توصل إلى أن صاحب الصفحة، و تم التواصل معه عن طريق أحد المصادر السرية.

وقال صاحب الصفحة خلال الاتصال به عن رغبته وعزمه على بيع طفلة حديثة الولادة عن عمر يومين، مولودة بتاريخ 9 مارس 2023، مقابل 150 ألف جنيه، وعليه حضر الشخص الذي نشر الإعلان لمقابلة في دائرة قسم الهرم، وتم ضبطه أمام موقف ميدان الرماية.

وقال الأب المتهم، بعرض ابنته للبيع على "فيسبوك": "أنا متجوز وعندي 3 عيال وللأسف معرفتش أربيهم كويس، ولا حتى أعلمهم، فكنت أنا ومراتي بسمة متفقين إننا مش هنخلف تاني، خصوصا أن الأوضاع دلوقتي بقت صعبة وفلوسنا قليلة علينا، لكن اللي حصل أن في نص سنة 2022، عرفنا أن مراتي حامل، فإحنا اتفقنا إننا هنسقط الجنين بس لما رحنا لدكتور قال إن ده ممكن يكون في خطر على حياة مراتي فمسقطناش الطفل، بعد كدة فكرنا في أن ناس كتير مبيخلفوش، ونفسهم في طفل، فاتفقت مع مراتي أننا نعرض الطفل للتبنى لما يتولد، وبكده نكون اديناه لحد ممكن يربيه أحسن مننا، وفي نفس الوقت نشيل حمله عن كتافنا، وکمان ناخد فلوس مقابل أننا نديه لحد".

أطفال أيتام

وتابع: "أنا دورت على مجموعات على الفيسبوك لقيت مجموعة اسمها "تبني أطفال أيتام رغم بعد المسافات"، ونشرت عليه بعرض أن حد يتبنى طفل لسة مولود، وفعلا لقيت ناس دخلت تكلمني وتطلب مني، ومنهم واحد كلمني على الماسنجر قال إن اسمه مصطفى، وأنه بتاع قطع غيار عربيات، واتفق معايا أنه ياخد الطفل مني لما يتولد، وأنا طلبت 150 ألف جنيه وهو وافق".