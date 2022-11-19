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أمير رمسيس يرد على سخريته من صلاة الجمعة في مهرجان القاهرة السينمائي

إجراء جديد من الأردن بعد وصول جثمان الفنان الذي مات في مصر