ضبط دواجن و 50 ألف علبة سجائر مجهولين المصدر في القاهرة والمنيا

السبت، 26-08-2023
05:19 م
نسمه عبد الوهاب
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة
من ضبط مالك مطعم يحمل جنسية إحدى الدول - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بإدارة منشأة بدون ترخيص.
وضبطت قوات الأمن بحوزة المتهم كمية من الدواجن ومقطعاتها 'مجهولة المصدر'، وبمواجهته اعترف بإدارته للمنشأة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر فى المنيا
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة
من ضبط سائق - مقيم محافظة المنيا، حال قيادته سيارة نقل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته 100 كرتونة بداخلهم 50 ألف علبة سجائر 'جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر'.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتحصله عليها من تاجر - مقيم بمحافظة الشرقية لتوصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة المنيا نظير تحصله على مبلغ مالى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق