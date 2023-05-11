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ضبط جزار يبيع لحوم حمير في شبرا الخيمة

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ارشيفية
الخميس، 11-05-2023 10:17 ص

 

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مكبرة بإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، لضبط الأسعار والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

 

أسفرت الحملة عن ضبط جزار داخل أحد الأماكن النائية "خرابة" دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بتهمة ذبح اللحوم دون ترخيص، وبفحص الطب البيطري للحوم المذبوحة اتضح وجود تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين أنها لحيوان فصيلة خيلية "حمار".

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وإعدام المضبوطات تحت إشراف إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين حي شرق شبرا الخيمة، كما جرى عرض المتهم على جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

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