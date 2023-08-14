ضبط الفنان أحمد فلوكس متلبسًا بمخدرات في مرسى مطروح

الإثنين، 14-08-2023
10:03 ص
ألقت الأجهزة الأمنية أمس الأحد، القبض على فنان شهير بتهمة حيازة مخدر الحشيش، وذلك خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى مطروح
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وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالقبض على الفنان "أ. ف"، لحيازته مخدر الحشيش، داخل علبة سجائر.حسب القاهرة 24.
وأضافت أنه وبمداهمة غرفته في الفندق عثر على علب سجائر أخرى محشوة بمخدر الحشيش.
من جانبه تقدم المستشار عصام رفعت، رئيس مجموعة عدالة بارسال تلغراف رسمي للسيد مدير أمن مطروح ومدير مباحث مطروح ووزير الداخلية للمطالبة بتنفيذ الحكم النهائي والبات علي المتهم أحمد فلوكس
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وذلك بعد أن تم القبض على المتهم الصادر ضده العديد من الأحكام الواجب تنفيذها في مدينة مرسي مطروح لحيازته مخدر الحشيش داخل علبة سجائره في غرفته بالفندق لذلك تم التحفظ علي الفنان في قسم شرطة مطروح وعرضه علي النيابة العامة والذي قررت استمرار حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات .