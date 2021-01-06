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ضبط الفتاة المُحجبة بطلة الفيديو المخل مع شاب (صور)

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الفتاة
 
الأربعاء، 06-01-2021 11:56 ص المصريون

تمكنت قوات الأمن المغربية، من التوصل إلى هوية الفتاة العشرينية صاحبة الفيديو المخل الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه فتاة بالحجاب تمارس الفعل الفاضح مع شاب.
وقال موقع “أخبارنا المغربية”، إن الأمر يتعلق بفتاة عشرينية، تم اعتقالها بعدما أصدرت النيابة العامة تعليمات للبحث في حيثيات وظروف تسجيل الفيديو الفاضح وإيقاف أبطاله.
ومن المرتقب، أن يتم تقديم الشابة أمام أنظار النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا عن صديق الفتاة الذي قام بتصور الفيديو ونشره.
ويذكر أن الفيديو خلق ضجة واسعة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وساكنة مدينة تطوان المغربية، خاصة وأن الفتاة تظهر بوجه مكشوف في الشريط وهي ترتدي الحجاب، وتمارس الرذيلة مع الشاب.

تمكنت قوات الأمن المغربية، من التوصل إلى هوية الفتاة العشرينية صاحبة الفيديو المخل الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه فتاة بالحجاب تمارس الفعل الفاضح مع شاب.
وقال موقع “أخبارنا المغربية”، إن الأمر يتعلق بفتاة عشرينية، تم اعتقالها بعدما أصدرت النيابة العامة تعليمات للبحث في حيثيات وظروف تسجيل الفيديو الفاضح وإيقاف أبطاله.
ومن المرتقب، أن يتم تقديم الشابة أمام أنظار النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا عن صديق الفتاة الذي قام بتصور الفيديو ونشره.
ويذكر أن الفيديو خلق ضجة واسعة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وساكنة مدينة تطوان المغربية، خاصة وأن الفتاة تظهر بوجه مكشوف في الشريط وهي ترتدي الحجاب، وتمارس الرذيلة مع الشاب.





 

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