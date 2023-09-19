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ضبط أرجل حيوانات فاسدة داخل ثلاجة لحوم في الوراق..تفاصيل

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أرجل حيوانات فاسدة
الثلاثاء، 19-09-2023 05:46 م نسمه عبد الوهاب
كشفت محافظة الجيزة عن نتائج حملة إدارة الاشغالات بالتنسيق مع إدارات التموين و الطب البيطري و البيئة و رخص المحلات.

وذكرت المحافظة إنه تم شن حملة اشغالات مكبرة على الأسواق و محلات الجزارة في الوراق وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و بتوجيهات اللواء أ.ح أحمد محمد السكري رئيس حي الوراق.
وخلال حملة الإشغالات المكبرة والتي تمت على محلات الجزارة بشارع عبد التواب سلامة من شارع كورنيش النيل بوراق الحضر تم ضبط ثلاجة للحوم والغير صالحة للاستهلاك الآدمي و يوجد بها كمية كبيرة من أرجل الذبائح الفاسدة.

وأعلنت محافظة الجيزة عن مصادرة اللحوم الفاسدة و أرجل الذبائح بمعرفة إدارة الطب البيطري كما تم غلق و تشميع المكان من قبل شرطة المرافق وتحرير محضر بالواقعة.


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