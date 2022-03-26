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ضبطها تخونه وخلعته.. رجل أعمال سعودي يتوعد مودل روز بسحب الجنسية

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روز
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السبت، 26-03-2022 10:33 ص

قرر رجل الأعمال محمد حمود طليق مودل روز الخروج عن صمته بعد حصولها على حكم من المحكمة بالخلع منذ أيام، وخرجت لتتهمه بضربها والاعتداء عليها.
وخرج محمد المورقي طليق مودل روز في تصريحات خاصة عبر حسابه بسناب شات أكد فيها أن مظلوم وخيراً له من أن يكون ظالماً.
وأكد طليق مودل روز أنها قامت بخيانته من أحد الأشخاص وكانت على علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، قائلاً:" الأمور الدنيوية لا تهمني وربنا راح يسألها عن هذا الشخص الذي خانتني معه".
وأعلنت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، منذ أيام حصولها على حكم بخلع زوجها رسميًا، وأن المحكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أصدرت حكمًا لصالحها بمنع طليقها محمد آل حمود من الاقتراب منها وتتبعها مدة 3 سنوات.
وجاء حصول مودل روز على الخلع بعد سنوات من الأزمات بينهما واتهامات متبادلة بالخيانة والسرقة والاعتداءات والتهديدات.
وبعد حصولها على الخلع في المحاكم السعودية، خرج طليق عارضة الازياء السعودية مودل روز، رجل الاعمال محمد الحمود، عن صمته مرة أخرى وهددها بسحب الجنسية السعودية منها وكتب على صفحته: "من اخذ الجنسية نسحبها منه"
لترد هي عليه بوثيقة تؤكد فيها انها سعودية أبا عن جد وانها لم تستحصل على الهوية السعودية من خلاله.
 ونشرت ورقة تؤكد ان زواجهما كان زواج بين شخصين سعوديين وليست هي غريبة عن البلاد وعلقت ساخرة منه على ما نشره هو في حقها: "قال عطاني الجنسية قال".


 

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