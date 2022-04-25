الثلاثاء 26 أبريل 2022
توقيت مصر 04:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لماذا أصبح «أفشة» خارج حسابات موسيماني؟

أسعار الذهب تقفز لمستوى غير مسبوق

شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحات عن الأمومة: لو بحب كنت حملت

قناص يستهدف دبلوماسي كويتي في واشنطن بـ 14 طلقة نارية

ضبطت أمها تمارس العلاقة مع صديق والدها.. فكانت الصدمة

بيان من الداخلية بشأن التعدي على فتاة بسبب عدم ارتداء الحجاب

الملك سلمان يوجه بصرف 2 مليار ريال معونة شهر رمضان

الإحصاء يعلن عدد سكان مصر: يساوي 15 دولة أوروبية و14 دولة عربية

شاهد.. ماكرون يُقبل يد مطربة مصرية بعد إحيائها حفل فوزه بالرئاسة

سيد عبدالحفيظ يعلق على ما حدث من بدر بانون من مباراة الرجاء ويرد على وائل جمعة

ADS
 

ضبطت أمها تمارس العلاقة مع صديق والدها.. فكانت الصدمة

Capture
ا
Native
Teads
الإثنين، 25-04-2022 01:37 م
مثلت ربة منزل وشاب، صباح الأحد، تفاصيل واقعة تعديهما على ابنة الأولى حتي فارقت الحياة بعد افصاحها عن وجود علاقة بينهما، وذلك بعدما اصطحب فريق من النيابة العامة مدعوما بقوة من أفراد الشرطة المتهمين، إلى مكان ارتكاب الجريمة.
البداية، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أبوكبير المركزى، بوصول «م. أ» 6 سنوات، مقيمة بدائرة مركز أبوكبير؛ جثة هامدة، مصابة بكسر بقاع الجمجمة وسحجات متفرقة بالجسم، مع وجود شبهة جنائية في وفاتها.
توصلت التحريات الأولية إلى أن وراء الواقعة المدعو «ب. ا» 25 عاما، حيث قام بالتعدي عليها بالضرب مستخدما عصا خشبية ولم يتركها إلا جثة هامدة، لقيامها بالافصاح عن وجود علاقة بينه وبين والدتها، لوجود والدها داخل السجن في قضية مخدرات
تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط والدة المجني عليها والمتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
 

إقرأ ايضا

شمس-الكويتية-2

شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحات عن الأمومة: لو بحب كنت حملت

1183748

قناص يستهدف دبلوماسي كويتي في واشنطن بـ 14 طلقة نارية

200289

بيان من الداخلية بشأن التعدي على فتاة بسبب عدم ارتداء الحجاب

أخبار متعلقة

images

تستدرج شبابًا لمنزلها وزوجها يصورهم في أوضاع غير أخلاقية

download

زوجة ابنه فضحته.. تخلع زوجها الستيني بعد خروجه على المعاش والسبب صادم

2

يعاشر شقيقة خطيبته 60 يومًا والنهاية جريمة مروعة تهز الجيزة

dcdbc9bea92474ce11d37ee2

زوج يقتل زوجته أثناء معاشرتها والسبب صادم

A-woman-crying-at-the-Refugee-Registration-Center-in-Frankfurt-Germany-September-2015-–-Reuters

زوج لقاضي محكمة الأسرة: بتخوني مع مديرها (تفاصيل صادمة)

BeFunky-collage_13

أشهر يوتيوبر.. طلاق أحمد حسن وزينب بعد فضيحة الخيانة الزوجية