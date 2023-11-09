الخميس 09 نوفمبر 2023
توقيت مصر 17:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع جديد لسعر الدولار في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

غلق صفحة بيومي فؤاد على "فيسبوك" ويتخذ هذا القرار بشأن صفحته على انستجرام

ضبطته متلبسًا مع بنت الجيران على سطح البيت.. عفاف تطلب خلع زوجها

هل الإندومي يسبب السرطان؟.. عالم مسرطنات يكشف الحقيقة

"ضرب أمي بالقلم على وشها".. تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف الجامعة العربية

رجل يحمل سكينًا يهاجم بطل فنون قتالية سابق في الشارع.. شاهد ماذا حدث

محمود الخطيب يقطع رحلته إلى السعودية بشكل مفاجئ ويعود للقاهرة. تعرف على السبب

"ضحك تحول لبكاء".. تصور حبيبها وهو يقتلها بالرصاص (فيديو صادم)

"ماشفتوش".. تعليق مفاجئ من نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك وتأهله لنهائي كأس مصر

وافد يقتل سعوديًا بطريقة بشعة.. ووزارة الداخلية تصدر بيانًا وتكشف جنسيته

ضبطته متلبسًا مع بنت الجيران على سطح البيت.. عفاف تطلب خلع زوجها

IMG-20231009-WA0014
ارشيفية
الخميس، 09-11-2023 01:10 م

تقدمت "عفاف. م"، 33 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها مبررة طلبها:" شفته مع بنت الجيران على سطح البيت".
تروي عفاف تفاصيل زواجها: ارتبطت بزوجي بقصة حب قبل سنوات، تقدم بعدها إلى أسرتي لخطبتي وبعد محاولات عديدة وافق والدي قم انتقلنا بعد عدة أشهر إلى منزل الزوجية. واستمر زواجنا ٤ سنوات، رزقنا الله خلالها بطفلي "عدنان" ٣سنوات.
تواصل الزوجة: قضيت أجمل أيام حياتي مع زوجي حتى مر بأزمة مالية خلال جائحة كورونا. حينها فكر في فتح محل خاص به كي يكون قادرًا على تلبية متطلبات المنزل، ومن هنا بدأت الخلافات.
تشكو الزوجة: بعد فترة من افتتاح زوجي لمحل أحذية حريمي وجدته يتحدث مع كافة البنات بالمنطقة بحجة أنه يبيع لهم الأحذية، حتى أنه بات يقوم بإنشاء صفحات خاصة لبيع البضائع ويستغل ذلك للتحدث معهم عبر الشات الخاص.
تضيف "عفاف": بعد فترة من هذا الوضع، شاهدت زوجي ذات يوم يصعد إلى الطابق الأخير من العقار الذي نسكن به، وبعد دقائق صعدت خلفه، وقد شاهدته في وضع مُخل مع إحدى فتيات الجيران "شفته بيحضنها فوق السطح"، وبعدما لاحظ وجودي طالبني بعدم التحدث وسيقوم بتنفيذ كامل طلباتي.
تختتم: بعدها طالبته بالطلاق لكنه رفض فلم يكن أمامي إلا الذهاب إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده حملت رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢٢، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

إقرأ ايضا

IMG-20231109-WA0017

غلق صفحة بيومي فؤاد على "فيسبوك" ويتخذ هذا القرار بشأن صفحته على انستجرام

IMG-20231109-WA0015

هل الإندومي يسبب السرطان؟.. عالم مسرطنات يكشف الحقيقة

IMG-20231109-WA0025

"ضرب أمي بالقلم على وشها".. تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف الجامعة العربية

أخبار متعلقة

IMG-20231025-WA0020

ضبطها مع جاره ودفنها حيّة.. والشرطة استخرجتها من القبر بعد 11 ساعة (تفاصيل صادمة)

images (4)

"ماما كان معاها راجل في الأوضة".. تفاصيل جريمة الزوجة والعشيق على سرير الخيانة

IMG-20231009-WA0014

خليل يطلب تطليق زوجته: خانتني مع طليقها وأنا نايم

IMG-20231018-WA0011

ربط زوجته ومارس الجنس مع عشيقته المنتقبة أمامها.. النهاية صادمة

images (7)

"دخلت الشقة لاقيته مع أمي".. تفاصيل "جريمة شرف" أوسيم