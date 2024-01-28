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ضبطته كاميرا مراقبة.. السجن 10 سنوات لهاتك عرض فتاة العجوزة

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ارشيفية
الأحد، 28-01-2024 01:02 م


عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم "ع.ج" بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة رغما عنها في منطقة العجوزة بالجيزة.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 24030 لسنه 2023 جنايات العجوزة أن المتهم "ع. ج" هتك عرض المجني عليها "ش.ع" بمنطقة العجوزة بدون إرادتها.

 

تعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من والد المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي على نجلته.

 

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة صحة البلاغ، وهتك المتهم عرض المجني عليه بالقوة والتهديد.

 

وثبت بتقرير إدارة التصوير الجنائي، أن الشخص الذي يظهر بالمقطع المرئي محل الواقعة يتفق مع الشكل العام للمنظور الجانبي بينه وبين مرتكب الواقعة.

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